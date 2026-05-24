Al 19’17” dell’incontro, l’Italia ha sfiorato il vantaggio con De Luca, che ha mancato il disco durante il tiro. La partita tra Italia e Danimarca, valida per la fase di salvezza ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, è iniziata con un ritmo aggressivo. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, mentre i giocatori cercano di imporre il loro gioco nel primo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19’17” Come detto prima, ci aspettavamo un inizio aggressivo da parte dell’Italia che sfiora subito il vantaggio con De Luca che cicca il disco nel momento del tiro. 20’00” La prima contesa è degli azzurri. INIZIA IL PRIMO TEMPO 16.19 Trivellato e Jensen Aabo, i due capitani, si scambiano le rispettive coccarde. Manca solo la prima contesa per aprire il match! 16.17 Le due squadre attendono l’ingresso sulla pista di Friburgo, nel tunnel in uscita dagli spogliatoi. 16.15 Ci sarà Fadani a difendere i pali azzurri e non Clara, nemmeno in panchina quest’oggi. 16.13 La Nazionale di Jalonen non è la favorita nel match secondo le quote, ma dobbiamo assolutamente portare a casa la vittoria e, come detto, nei tempi regolamentari per il bottino pieno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il primo tempo dello scontro salvezza degli azzurri!

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