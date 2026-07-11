Ho un sospetto | che il campo largo giochi a perdere

Sono sempre più spesso visitato dal sospetto che il campo largo (per me anche troppo largo.), non muoia dalla voglia di battere Giorgia Meloni alle urne e preferisca traccheggiare, lasciando che madama si consumi sulla pira delle proprie contraddizioni, stritolata dagli eventi che la incalzano e condannata ad ondeggiare – e con lei purtroppo anche l’Italia – fra un europeismo di facciata (in folta compagnia) e la fedeltà canina all’alleato storico, l’America di Trump. Esercizio questo audace e rischioso, le ultime vicende o certificano. Il metodo Trump utilizzato con gli alleati non totalmente proni al suo volere – una sorta di doccia scozzese di elogi e reprimende abilmente dosati – non l’ha risparmiata, seppellendo lo storytelling fasullo dell’Italia ponte fra Europa e America. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Médicos dicen enfermedad CEO incurable, chica cura viejos dolores con agujas

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Argomenti più discussi: Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Direttori che scoprono di non avere in agenda il numero di Lavitola; Trump: Sì, ho parlato con Infantino, Balogun non ha fatto fallo. E quell'arbitro è sospetto...; Mondiali, Trump parla del caso Balogun: Ho visto la partita, nessun fallo. Ho chiamato Infantino.

Trump: Non sapevo neanche cosa diavolo fosse un cartellino rosso Donald Trump: Ho visto l’azione. Sono una persona che ama lo sport, sono stato un buon atleta e capisco davvero molto bene lo sport. Molto bene. E quello non era fallo. Non era nemmen x.com

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