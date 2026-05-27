Le discese ardite e le risalite. È in questo rapido cambiamento di scenario, fotografato dai versi di Lucio Battisti, che risiede il vizio storico del Pd. Cantar vittoria prima dell'apertura delle urne e poi rimanere con un palmo di naso. Un meccanismo che si è ripetuto a Venezia: «Da qui può arrivare un segnale forte fino a Roma», spergiurò Elly Schlein nel comizio finale accanto alla "vittima" sacrificale. «Brun, Brun, Martella», cantavano in coro i militanti nelle calli, anticipando la festa che per cause di forza maggiore poi è stata annullata. La rivisitazione pop del vincitore annunciato, il senatore che si sentiva già sindaco, in fondo può avere mille letture diverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Più campo santo che campo largo. Schlein nel mirino delle correnti E il M5S sprofonda

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CAMPO SANTO Real de Asientos ¿Por qué es tan especial

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Le tre strade a disposizione di Marina Berlusconi. Intanto, più campo santo che campo largo dopo due mesi di narrazione farloccaDa due mesi si parla delle possibili scelte politiche di Marina Berlusconi, ma al momento si registra più silenzio che decisioni concrete.

Campo largo, ora il Pd ha paura delle primarie: Schlein frena sapendo che Conte è il favoritoIl Partito Democratico si mostra preoccupato per le prossime primarie del campo largo, con la segretaria che ha deciso di frenare la candidatura.

Temi più discussi: Otto e mezzo, Gruber disintegra Conte e Schlein: La sinistra non ne azzecca una; Elly Schlein a San Paolo Albanese incontra la Rete civica meridionale; Rubati i fiori dalla tomba di mio figlio, l’amarezza della mamma di Leo Angiolin, morto a 18 anni: chi è stato restituisca le violette; Comunali, Schlein lunare: Buoni risultati, competitivi per le politiche.

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb CAMPO LARGO, MORTE A VENEZIA Doveva essere una tornata amministrativa tutta a favore della sinistra, e invece Conte-Schlein & soci rimediano schiaffi da Reggio Calabria a Venezia. Nel capoluogo ligure x.com

Elezioni Venezia, la stoccata di Cacciari a Schlein: Il Campo largo non è sufficiente per vincereLa sconfitta del centrosinistra a Venezia riaccende il dibattito sul Campo largo e sulla leadership di Elly Schlein, con Massimo Cacciari che parla di un risultato inatteso e di un distacco crescente ... notizie.it

Più che consolidarsi la sinistra traballa e rischia d'ingolfarsiSono ripartiti esattamente da dove si erano fermati, ovvero dalla patrimoniale. Qualcuno ha definito la cosa, come Il ritorno del partito della patrimoniale. Ma Conte,da qualche tempo, su questo, se ... ilroma.net