Il campo largo ha ormai trascorso due mesi senza risultati concreti, mentre la destra sembra affrontare difficoltà interne che ne indeboliscono l’unità. Recentemente, il referendum del 23 marzo ha rappresentato un attacco diretto all’esecutivo guidato da Meloni, mettendo in evidenza le tensioni tra le forze politiche di maggioranza e opposizione. La situazione sembra rimanere bloccata, con poche iniziative significative in vista di eventuali sviluppi o risposte chiare alle sfide politiche attuali.

Il cosiddetto campo largo ha già sprecato due mesi. Il referendum del 23 marzo obiettivamente aveva rappresentato un colpo al governo Meloni. Non una svolta epocale, ma una crepa sì: aveva aperto una dinamica nuova, almeno sul piano psicologico e simbolico. Ed era esattamente in quel momento che il centrosinistra avrebbe dovuto accelerare: costruire una piattaforma, chiarire la leadership, mettere in fila alcune priorità credibili. Invece niente. È scattato il riflesso più pernicioso della sinistra italiana: considerare acquisita una vittoria che non esiste ancora. Il dibattito si è imbizzarrito sulle primarie mentre si è evocato un programma comune di cui non si vede neppure l’ombra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il campo largo continua a perdere tempo, mentre la destra si logora da sola

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Pensa te a che punto sono io (che sono sempre stato di sinistra): se continua così, voterò Meloni senza rimorsi, senza pentimenti e senza turare il naso. Perché, parliamoci chiaro, questa accozzaglia di campo largo fa proprio schifo. Sono completamente sco x.com

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