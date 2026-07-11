Un'operazione dei Carabinieri nel quartiere Stella ha portato all'arresto di una donna e di un uomo, trovati in possesso di hashish e cocaina. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto droga nel water di un'abitazione. Sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e materiali legati allo spaccio. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell'operazione.

Controlli antidroga al rione Stella: Carabinieri arrestano madre e figlio dopo il ritrovamento di hashish e cocaina. Blitz dei Carabinieri nel quartiere Stella. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione Napoli Stella nelle aree considerate più sensibili del territorio. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno arrestato una donna di 37 anni, incensurata, e il figlio 18enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. La perquisizione nell’abitazione. I Carabinieri hanno fatto accesso all’abitazione dove vivevano madre e figlio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Hashish e cocaina nel water, arrestati madre e figlio al rione Stella

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