Una donna di 88 anni e un’altra di 58 sono state arrestate nel Rione Traiano per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella casa dell’anziana sono state trovate cocaina, hashish e armi. Entrambe le donne risultano incensurate. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine.

Due donne incensurate, una di 88 anni e l’altra di 58, arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio nel Rione Traiano. È il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri della stazione locale con il supporto del nucleo cinofilo di Sarno, che ha portato alla scoperta di due distinti depositi di sostanze stupefacenti nel quartiere Soccavo. L’attività investigativa si inserisce nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare il traffico di droga nelle piazze di spaccio della zona. Secondo gli inquirenti, la criminalità organizzata starebbe sempre più spesso utilizzando persone incensurate e apparentemente insospettabili per custodire sostanze stupefacenti e sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, nonna pusher di 88 anni arrestata al Rione Traiano: in casa cocaina, hashish e armi

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