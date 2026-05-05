Fuga nella scarpata sulla A1 | arrestati due uomini con hashish e cocaina

Due uomini sono stati arrestati sulla A1 dopo una fuga nella scarpata. Durante il tentativo di fuga, il passeggero è rimasto bloccato nella vegetazione. Gli agenti hanno fermato l'auto e, durante la perquisizione, hanno trovato sostanze stupefacenti. Sono state sequestrate hashish e cocaina, e sono stati eseguiti i controlli necessari per accertare le responsabilità. La vicenda si è conclusa con l'arresto dei due soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il passeggero a finire bloccato nella vegetazione?. Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione dell'auto?. Chi gestisce la rete logistica che usa la A1 per la droga?. Perché il coltello trovato nel veicolo conferma la professionalità dei sospettati?.? In Breve Sequestrati 18 panetti di hashish per circa 2 chili e 4 grammi di cocaina.. Recuperato un coltello a scatto con residui di stupefacenti all'interno dell'auto.. Fuga del passeggero nella vegetazione della scarpata al chilometro 3+600 della A1.. Soggetti trasferiti presso la Casa Circondariale di Rieti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.. Due uomini sono finiti in manette dopo un controllo della Polizia Stradale al chilometro 3+600 della diramazione 18 del Sole, sulla A1, dove gli agenti hanno scoperto un carico di droga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga nella scarpata sulla A1: arrestati due uomini con hashish e cocaina Notizie correlate Prato, operazione antidroga: sequestrati oltre 4 chili di cocaina e 1 di hashish. Arrestati due uominiPRATO – Un pacco proveniente dall’estero e un’auto con un carico di droga nascosto sotto la carrozzeria. Leggi anche: Arezzo, blitz nella "zona rossa": arrestati con cocaina, eroina, erba e hashish Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Suv provoca un incidente. E il conducente si dà alla fuga; Rieti, in auto con un sacco di hashish: arrestati dalla polizia; Domenica nera sulle strade del Nord Ciociaria. Auto nella scarpata sull'Anticolana e centauro grave a Campocatino; Slot svuotate con le chiavi del bar, arrestato dopo la fuga all’estero. Malviventi in fuga, spari sull’A1: poliziotto apre il fuoco e ferisce un banditoArezzo, 3 febbraio 2026 – Tensione nella serata di ieri sera, lunedì 2 febbraio, lungo l’autostrada A1 dove una pattuglia della Polstrada ha intercettato un’auto sospetta, una Golf, nel tratto aretino ... lanazione.it Con l’auto nella scarpata. Salvata dai carabinieri. Indagini sulla dinamicaE’ finita con l’auto nella scarpata ma, miracolosamente, ne è uscita sana e salva, anche se comprensibilmente sotto choc. lanazione.it SAPRI, RUBA UN’AUTO E TENTA LA FUGA: COLTO IN FLAGRANZA, ARRESTATO DAI CARABINIERI 40ENNE PREGIUDICATO Furto d’auto sventato nella mattinata di oggi grazie al rapido intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, che hann - facebook.com facebook