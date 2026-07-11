Harvard ai tempi di Trump ovvero studiare con la paura | il racconto degli italiani

Durante il periodo di Trump, alcuni studenti italiani hanno riferito di aver ricevuto richieste da parte di università statunitensi di condividere i loro profili social. Una comunicazione ufficiale indicava che, in virtù dell’appartenenza universitaria, potevano essere considerati una minaccia alla sicurezza del Paese e dovevano rendere accessibili i propri account social per un controllo più approfondito. La richiesta ha generato preoccupazioni tra gli studenti, che hanno descritto l’esperienza come fonte di timore.

«In virtù della sua Università di appartenenza, lei può rappresentare una minaccia alla sicurezza di questo Paese e per questa ragione deve rendere accessibili tutti i suoi profili social media per un controllo rafforzato». Non è una frase proferita in Russia, Cina, Iran o Corea del Nord. È quello che Carlo, all’epoca studente all’Università di Harvard, si è sentito dire presentatosi dalle autorità americane per il rinnovo del suo visto studentesco. «Non avrei mai immaginato di ritrovarmi in una situazione simile. Sono cresciuto associando gli Stati Uniti alla libertà di parola, ma la mia esperienza ad Harvard mi ha portato a riconsiderare completamente questo mito», spiega a Lettera43 Carlo, che a maggio 2026 si è laureato in Public policy. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Il culo di #Ancelotti è qualcosa da studiare nelle migliori università del mondo. In pratica in quasi 30 anni di carriera non ha avuto culo solo due volte (Perugia-Juve che diede lo scudo alla Lazio e Milan-liverpool a #Istanbul . Mi auguro che #Harvard possa iniz x.com

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Harvard, cosa succede ora ai 280 studenti italiani dopo il bando di Trump?Proprio come a casa tua o sul lavoro, non sei obbligato a rispondere alle domande né a firmare documenti se gli agenti dell’immigrazione ti fermano. Hai il diritto di rifiutare una perquisizione. corriere.it