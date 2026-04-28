L' Impronta il racconto del caso Garlasco e la fiducia degli italiani sulla giustizia

Da agi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, è al centro di un libro che ricostruisce i fatti con un taglio giornalistico, analizzando le tappe del procedimento giudiziario e i protagonisti coinvolti. La vicenda ha suscitato un ampio interesse pubblico e ha alimentato discussioni sulla fiducia degli italiani nel sistema di giustizia. La narrazione ripercorre gli eventi e le decisioni che hanno caratterizzato uno dei casi più seguiti degli ultimi anni.

AGI - L'omicidio di  Chiara Poggi  e i protagonisti raccontati in un libro che affronta con taglio cronistico il  caso Garlasco, vicenda giudiziaria tra le più discusse degli ultimi anni. Ma non solo. Perché " L'impronta ", il volume della giornalista del Tg1  Giancarla Rondinelli, analizza uno dei fatti di cronaca che, da quasi due decenni, divide il Paese con una gran mole di ricostruzioni - alcune fantasiose -, e un acceso confronto tra le parti. "Il libro nasce dagli  scoop del Tg1 ", il primo, "l'11 marzo 2025 con la notizia del nuovo indagato  Andrea Sempio ", poi "quella dell' impronta 33 ", ogni giorno "abbiamo aggiunto un pezzettino", ha spiegato Rondinelli durante la presentazione del suo libro in corso oggi a la ClubHouse di CEOforLIFE in piazza di Montecitorio 116, a Roma.🔗 Leggi su Agi.it

l impronta il racconto del caso garlasco e la fiducia degli italiani sulla giustizia
© Agi.it - L'Impronta, il racconto del caso Garlasco e la fiducia degli italiani sulla giustizia

Delitto di Garlasco: la setta e il delitto

Video Delitto di Garlasco: la setta e il delitto

Notizie correlate

Garlasco diventa un libro: la lezione sulla fiducia degli italiani nella giustiziaGiancarla Rondinelli, giornalista del Tg1, pubblica «L’impronta», il libro che trasforma il caso Garlasco in una riflessione sulla giustizia italiana...

“Trovata una nuova impronta”. Garlasco, il caso arriva a Mattino CinqueIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e investigativa, con sviluppi che potrebbero segnare un punto di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La pasticceria del popolo ha l’impronta svizzera; L’impronta del 1917: la pietra che racconta la Grande Guerra a La Muda; Sh?d? Habukawa, un’impronta indelebile nella storia del Meeting; Storia, errori e omissioni: la rimozione del colonialismo.

l impronta il raccontoPremio ’Impronta d’impresa’, il talento delle donne che innovanoI riconoscimenti della Camera di Commercio, da Ascoli a Fermo. msn.com

Apolloni: Cuesta si è italianizzato subito, vi racconto i suoi allenamentiA Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Luigi Apolloni: Sicuramente il Napoli ha rimpianti per l'assenza dei giocatori più importanti. Però devo dire che Conte e ... tuttonapoli.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.