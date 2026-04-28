L' Impronta il racconto del caso Garlasco e la fiducia degli italiani sulla giustizia

L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, è al centro di un libro che ricostruisce i fatti con un taglio giornalistico, analizzando le tappe del procedimento giudiziario e i protagonisti coinvolti. La vicenda ha suscitato un ampio interesse pubblico e ha alimentato discussioni sulla fiducia degli italiani nel sistema di giustizia. La narrazione ripercorre gli eventi e le decisioni che hanno caratterizzato uno dei casi più seguiti degli ultimi anni.

AGI - L'omicidio di Chiara Poggi e i protagonisti raccontati in un libro che affronta con taglio cronistico il caso Garlasco, vicenda giudiziaria tra le più discusse degli ultimi anni. Ma non solo. Perché " L'impronta ", il volume della giornalista del Tg1 Giancarla Rondinelli, analizza uno dei fatti di cronaca che, da quasi due decenni, divide il Paese con una gran mole di ricostruzioni - alcune fantasiose -, e un acceso confronto tra le parti. "Il libro nasce dagli scoop del Tg1 ", il primo, "l'11 marzo 2025 con la notizia del nuovo indagato Andrea Sempio ", poi "quella dell' impronta 33 ", ogni giorno "abbiamo aggiunto un pezzettino", ha spiegato Rondinelli durante la presentazione del suo libro in corso oggi a la ClubHouse di CEOforLIFE in piazza di Montecitorio 116, a Roma.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Impronta, il racconto del caso Garlasco e la fiducia degli italiani sulla giustizia Delitto di Garlasco: la setta e il delitto Notizie correlate Garlasco diventa un libro: la lezione sulla fiducia degli italiani nella giustiziaGiancarla Rondinelli, giornalista del Tg1, pubblica «L’impronta», il libro che trasforma il caso Garlasco in una riflessione sulla giustizia italiana... “Trovata una nuova impronta”. Garlasco, il caso arriva a Mattino CinqueIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e investigativa, con sviluppi che potrebbero segnare un punto di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La pasticceria del popolo ha l’impronta svizzera; L’impronta del 1917: la pietra che racconta la Grande Guerra a La Muda; Sh?d? Habukawa, un’impronta indelebile nella storia del Meeting; Storia, errori e omissioni: la rimozione del colonialismo. Premio ’Impronta d’impresa’, il talento delle donne che innovanoI riconoscimenti della Camera di Commercio, da Ascoli a Fermo. msn.com Apolloni: Cuesta si è italianizzato subito, vi racconto i suoi allenamentiA Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Luigi Apolloni: Sicuramente il Napoli ha rimpianti per l'assenza dei giocatori più importanti. Però devo dire che Conte e ... tuttonapoli.net Garlasco e l’eterno ritorno dell’impronta 33, l’ex comandante di Vigevano: “Con il peso di oggi avremmo fatto accertamenti”. Ma era stata valutata e scartata dal Ris di @trinchella x.com IMPRONTA D’INCHIOSTRO Ogni parola lascia un segno. Ogni storia un’impronta. Nasce su Radio Teate On Air una nuova rubrica che raccoglie pensieri, emozioni e frammenti di vita fissati sulla carta. Uno spazio intimo e creativo, dove l’inchiostro divent - facebook.com facebook