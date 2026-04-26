Durante una cena, sono stati uditi degli spari che hanno colpito il presidente e la first lady, costringendoli a essere evacuati immediatamente. Un video mostra il momento degli spari, mentre giornalisti italiani presenti sul posto descrivono come il presidente sia caduto a terra durante l'incidente. L'evento ha provocato molta preoccupazione tra i presenti, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'attacco.

All’inizio della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, fuori dal salone, si sono sentiti quattro o cinque colpi. Donald Trump e Melania si sono voltati a sinistra e poi sono stati subito fatti evacuare mentre la sicurezza entrava nella stanza. In un video è stato ripreso cosa è successo durante l’attentato al presidente degli Stati Uniti all’Hilton Washington. Il video dell’attentato Nel video si vedono Donald Trump e Melania voltarsi verso sinistra e poi mettersi sotto il tavolo, insieme agli altri commensali nella stessa tavolata sul palco. Poi la sicurezza, armata, è entrata nella stanza e ha urlato a tutti i presenti di restare seduti mentre il capo della Casa Bianca veniva portato via in sicurezza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attentato cena di Trump, il video del momento degli spari e il racconto dei giornalisti italiani, "È caduto"

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