Re Carlo III ha incontrato oggi il secondogenito Harry, accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli Archie e Lilibet. È il primo incontro tra i due dalla morte di Elisabetta II. L’appuntamento si è svolto in forma privata, con la regina Camilla presente. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sull’esito dell’incontro.

Roma, 10 luglio 2026 - Alla fine re Carlo III, da buon padre, ha ricevuto in un incontro privato assieme alla regina Camilla il secondogenito Harry, accompagnato dalla moglie Meghan e dai due figlioletti, Archie e Lilibet. L'incontro è avventuto a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito. È la prima volta dal 2022 che il sovrano incontra tutta la famiglia riunita dei duchi di Sussex con i nipotini 'americani', anno in cui parteciparono ai funerali di Elisabetta II. https:www.quotidiano.netvideoesteriharry-a-birmingham-incontra-gli-atleti-degli-invictus-games-2027-t02cz8sl Oggi Harry era alla presentazione degli Invictus Games. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Harry e Meghan.

© Quotidiano.net - Re Carlo III riceve Harry e Meghan. Con loro anche i figli Archie e Lilibet. È la prima volta dalla morte di Elisabetta II

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrew Mountbatten-Windsor riceve una telefonata dai reali dopo un evento pericoloso

Notizie e thread social correlati

Meghan e Harry con i figli Archie e Lilibet a Disneyland. Con loro c’è anche Doria, mamma della duchessaMeghan, Harry e i figli Archie e Lilibet sono stati avvistati a Disneyland in California, dove si trovavano per festeggiare i compleanni dei bambini.

Harry e Meghan tornano nel Regno Unito con Archie e Lilibet: prima visita di famiglia dal 2022, riavvicinamento con re CarloHarry e Meghan sono arrivati nel Regno Unito con i figli Archie e Lilibet, segnando la prima visita familiare nel paese dal 2022.

Temi più discussi: Il giallo della visita di Harry a Buckingham Palace: Ha risposto troppo tardi all’invito; Carlo III: la presidente del Venezuela chiede al re l'oro bloccato alla Banca d'Inghilterra per la ricostruzione; Lady Louise Windsor, silenziosa e implacabile: ora si è pure laureata; A George Clooney il Leone d'oro alla carriera.

Lady Louise Windsor si laurea alla St. Andrews e riceve le congratulazioni ufficiali su Instagram di re Carlo e della regina Camilla. Alla cerimonia ci sono i genitori, i duchi di Edimburgo, e anche il fidanzato Felix da Silva-Clamp. Le due nuove foto https://t.co/2 x.com

GB, Re Carlo III riceve il presidente del SudafricaLondra, 22 nov. (askanews) – Re Carlo III ha ricevuto a Londra del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa insieme alla consorte Tshepo Motsepe in visita di Stato.Carlo è diventato sovrano dopo la ... affaritaliani.it

Il re Carlo svelerà per la prima volta come monarcha la sua dichiarazione dei redditi personale reddit

Re Carlo accoglie Zelensky a Windsor e presto andrà con Camilla in Ucraina. A dispetto di TrumpLa visita non annunciata fatta ieri pomeriggio da Volodymyr Zelensky a re Carlo a Windsor ha seguito un programma ormai familiare. I due leader – che negli ultimi due anni si sono incontrati più volte ... iodonna.it