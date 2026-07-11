Il Principe Harry deve affrontare spese legali molto elevate dopo aver perso la causa contro l’editore del Daily Mail. Secondo fonti vicine, non avrebbe abbastanza soldi per coprire i costi legali richiesti. A sostegno dell’ex membro della famiglia reale, si sarebbe schierata una popstar, che gli avrebbe offerto aiuto. La vicenda riguarda le spese legali connesse alla causa giudiziaria, che il reale inglese non sembra poter sostenere economicamente.

Guai finanziari per il Principe Harry. Dopo aver perso la causa contro l’editore del Daily Mail, il Reale inglese dovrà affrontare delle onerose spese legali: secondo i ben informati, tuttavia, non avrebbe a disposizione la somma richiesta. A correre in suo aiuto, potrebbe essere una celebre popstar, nonché grande amico di sua mamma. Harry e la causa persa. Il Principe Harry è nuovamente finito al centro della cronaca: l’ex Reale ha infatti perso la causa sulla privacy contro l’editore del Daily Mail, e potrebbe trovarsi ad affrontare fino a 20 milioni di dollari in spese legali. Una cifra considerevole di cui, secondo molti insider, il secondogenito di Re Carlo non disporrebbe attualmente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Harry nei guai: “Non ha soldi per le spese legali”. In suo aiuto una popstar

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She and her mom enter a novel and marry a CEO and his son—but become their greatest loves instead!

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