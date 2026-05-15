Recenti fonti riportano che il principe Harry non possiede risorse economiche proprie, mentre Meghan Markle si occupa delle spese della famiglia, che ammontano a milioni di dollari. Si afferma inoltre che Harry utilizza il suo titolo nobiliare principalmente a scopo promozionale, mentre Meghan si occupa di sostenere economicamente la famiglia. A Montecito, le finanze sembrano essere in difficoltà, e Meghan avrebbe adottato misure per far fronte alle spese. La situazione ha portato a riferimenti storici e sociali sul ruolo economico della donna nella famiglia.

I soldi scarseggiano a Montecito e Meghan corre ai ripari. Nell’800 le chiamavano “Dollar Princesses”, oggi si parla di “Breadwinner”, ovvero chi porta a casa la pagnotta. Un tempo, le ricche ereditiere del Nuovo Mondo sbarcavano nel Regno Unito per sposare uomini blasonati, ma caduti in disgrazia e mettere insieme soldi e titoli nobiliari. Meghan Markle da Londra si è riportata a casa un principe che, però, stando a quanto rivelato da Page Six, occupandosi con tanta passione solo delle sue cause filantropiche e abituato a vivere di rendita con i soldi della corona, non sarebbe in grado di mantenere lo standard di vita dei duchi del Sussex nella loro costosa villa californiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il principe Harry non ha soldi, è Meghan Markle a sostenere le spese milionarie della famiglia. Lui mette il titolo per fare marketing, ma è lei che porta a casa la ‘pagnotta’”: le rivelazioni di Page Six

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