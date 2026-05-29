Una donna di 68 anni di Paladina è stata arrestata giovedì 28 maggio dai carabinieri di Bergamo. La donna aveva preparato soldi e gioielli, attirata da una truffa in cui un uomo si spacciava per un carabiniere. L’uomo, un 45enne di Palermo residente in Liguria, è stato fermato in flagranza di reato e si trovava già con precedenti per reati contro il patrimonio.

Bergamo, 29 maggio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato, giovedì 28 maggio, un 45enne nato a Palermo e residente in Liguria già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata in concorso. L’attività trae origine dalle numerose segnalazioni pervenute, nella tarda mattinata del 28 alla centrale operativa relative a tentativi di truffa telefonica ai danni di persone anziane, accomunate dal consolidato schema del cosiddetto “finto appartenente alle forze dell’ordine”. In particolare, gli interlocutori, qualificandosi falsamente come appartenenti alle forze dell’ordine, prospettavano situazioni di emergenza – quali presunti coinvolgimenti di familiari in vicende giudiziarie – inducendo le vittime a consegnare denaro e preziosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sono un carabiniere, suo figlio è nei guai: prepari soldi e gioielli”. Nella trappola cade una 68enne di Paladina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MAMMAGIULIA E FIGLIODIEGO LITIGANO E SI SEPARANO PER SEMPRE, CACCIATO DI CASA..

Notizie e thread social correlati

"Lei è complice di una rapina": anziana cade nella trappola del finto carabiniere e consegna soldi e gioielli per 30 mila euroUn'anziana donna è caduta in una trappola telefonica organizzata da un individuo che si è spacciato per un carabiniere.

"Il suo conto è in pericolo per una frode bancaria". E la 75enne cade nella trappola del finto carabiniere versando 10mila euroUna donna di 75 anni ha perso 10mila euro dopo aver creduto a una telefonata di un falso carabiniere, che le aveva detto che il suo conto era in...

Temi più discussi: Monza, un 20enne arrestato per truffa a un'anziana: L'auto di suo marito usata per una rapina; Lainate, falso maresciallo truffa una 82enne: arrestato dai veri carabinieri in casa vittima; Presi due truffatori: Suo marito è stato arrestato. E si fanno dare oro e denaro; Suo marito è coinvolto in una rapina, truffa del finto carabiniere a un'anziana a Monza, arrestato 20enne.

Carabiniere per un giorno: il piccolo Lorenzo realizza il suo sogno al Comando provinciale di AnconaANCONA – Ci sono giornate in cui le divise non raccontano solo storie di ordine e sicurezza, ma si trasformano in un ponte verso la gioia pura. È quello che è accaduto presso il Comando Provinciale ... corriereadriatico.it

'Un suo congiunto è trattenuto in caserma', due arrestati per truffaDeve pagare o ci saranno conseguenze legali per suoi congiunti. Raggirano un'anziana fermana e le rubano, con la truffa del finto nipote e del finto carabiniere, circa 5mila euro tra gioielli e ... ansa.it