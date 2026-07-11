Erling Haaland ha contribuito alla prima qualificazione della Norvegia ai quarti di finale di un Mondiale, segnando sette reti in quattro partite. Ha una media di un gol ogni 51 minuti, con una percentuale realizzativa del 39%. Durante il torneo ha anche fatto notizia per alcune abitudini post-partita, tra cui mangiare una bistecca, e per aver percorso circa 35 km a partita. Ha inoltre condiviso interessi per le serie TV sui vichinghi e ha raggiunto velocità massime di 35 kmh durante le partite.

Erling Haaland ha spaccato in due questo Mondiale, portando la sua Norvegia fino a uno storico quarto di finale, demolendo un record dopo l’altro e viaggiando a media stratosferiche: ha segnato 7 reti in 4 partite (ha saltato il match del girone con la Francia), in media una ogni 51 minuti, con una percentuale realizzativa del 39%. Praticamente quando calcia c’è più di una possibilità su tre che faccia gol. Sul modo in cui si prepara, dall’assurda dieta da 6000 calorie al biohacking, si è detto praticamente di tutto, ma quali sono davvero i suoi segreti? Cosa lo porta ad essere così dominante? Stavolta ci ha pensato lui stesso a raccontarlo in un’intervista a Men’s Health. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Haaland, record e stranezze: la bistecca post-partita, i 35 km all’ora e le serie tv… sui vichinghi!

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