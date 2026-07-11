Un uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre guidava un furgone senza cintura di sicurezza e con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Sul veicolo erano presenti bottiglie di alcolici, e l’autista ha tentato di giustificare il suo stato con l’affermazione che l’aceto nell’insalata fosse la causa del suo alcol nel sangue. Sono state contestate sanzioni amministrative e il ritiro della patente.

Castel San Pietro, 11 luglio 2026 – Non indossava la cintura di sicurezza e, oltre a trasportare sul suo furgone delle bottiglie di alcolici, alcune se le doveva anche essere messe in corpo visto che, fermato dalla Polstrada, aveva un tasso di alcol nel sangue pari a tre volte il limite consentito. Tuttavia l’uomo, di fronte all’evidenza di un alcoltest tremendamente positivo, non ha perso il senso dell’umorismo (o della sfrontatezza, se vogliamo): “Non sono ubriaco, avrò esagerato con l’aceto nell’insalata ”, ha detto ai poliziotti che gli stavano portando via il furgone. Il camionista, un cinquantasettenne, è stato denunciato negli scorsi giorni per guida in stato di ebbrezza dagli agenti del distaccamento della polizia stradale di Imola, impegnati in un controllo alla circolazione lungo la via Emilia in terrirorio di Castel San Pietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guida il furgone ubriaco, l’assurda giustificazione per evitare guai: “Colpa dell’aceto nell’insalata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fermato ubriaco alla guida, dà la colpa all’aceto nell’insalata: la reazione della polizia stradaleUn uomo ubriaco alla guida è stato fermato in provincia di Bologna per aver viaggiato senza cinture di sicurezza.

Bologna, alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite e si giustifica: «Avrò esagerato con l’aceto nell’insalata»Un uomo è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico più di tre volte superiore al limite legale.

Temi più discussi: BOLOGNA: Ubriaco alla guida, Avrò esagerato con l'aceto nell'insalata; Guida ubriaco, agli agenti della Stradale prova a dire: Avrò messo troppo aceto nell’insalata; Finisce fuori strada a Costa Rei, era ubriaco alla guida: denunciato un 25enne.

Guida il furgone ubriaco, l’assurda giustificazione per evitare guai: Colpa dell’aceto nell’insalataL’assurda risposta data da un cinquantasettenne alla polizia stradale. L’uomo aveva tre volte il limite consentito di alcol nel sangue: denunciato ... msn.com

'Ciclista investito sulle strisce da un furgone' guidato da nessuno. E il cronista si dimentica di sottolineare che il ciclista aveva la precedenza [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit

Paura a Brindisi, uomo ubriaco guida il furgone tra i dehors affollati di piazza Mercato: denunciato un 64enneLe forze dell’ordine sono state allertate da diverse persone che si trovavano in zona spaventate per quello che stava avvenendo tra i tavolini e le sedie, occupati dai clienti dei locali Un uomo ... lagazzettadelmezzogiorno.it