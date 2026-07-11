Un uomo ubriaco alla guida è stato fermato in provincia di Bologna per aver viaggiato senza cinture di sicurezza. Alla richiesta di spiegazioni, ha dichiarato di aver assunto aceto nell’insalata, attribuendo così il suo alto tasso alcolemico. La polizia stradale ha riscontrato un livello di alcol nel sangue tre volte superiore al limite consentito. Il conducente è stato sottoposto ai controlli e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Ubriaco alla guida in quel di Bologna, inventa una scusa inverosimile per spiegare il tasso alcolemico tre volte superiore ala norma. Una pattuglia del distaccamento di polizia stradale di Imola lo ferma all’altezza di Castel San Pietro Terme, perché il conducente viaggiava senza cinture di sicurezza. La scusa bizzarra che sa di presa in giro non lo ha risparmiato dal ritiro della patente. “Evidentemente c’era troppo aceto nell’insalata”. La scusa surreale: “Evidentemente c’era troppo aceto nell’insalata”. Agli agenti che gli chiedevano cosa ci fosse nel retro del furgone visto il forte odore di alcol che veniva dall’abitacolo, l’autista ha risposto di trasportare alcune casse di bevande, inclusi dei superalcolici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fermato ubriaco alla guida, dà la colpa all’aceto nell’insalata: la reazione della polizia stradale

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Ubriachi alla guida, una notte con la Polizia Locale tra patenti sospese e sanzioni penali

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