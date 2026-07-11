Bologna alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite e si giustifica | Avrò esagerato con l’aceto nell’insalata

Un uomo è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico più di tre volte superiore al limite legale. Quando è stato sottoposto al test, ha dichiarato di aver consumato troppo aceto nell’insalata, cercando di giustificarsi. La polizia stradale ha verificato il suo livello di alcool nel sangue, riscontrando una quantità superiore ai limiti consentiti. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Un tasso alcolemico oltre tre volte superiore al limite consentito del quale ha fatto finta di non capacitarsi. Ma per il quale ha avanzato un’ipotesi con i poliziotti della Stradale che l’hanno fermato: «Avrò esagerato con l’aceto nell’insalata». Inutile dire come il controllo sia finito con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e con il ritiro della patente. A finire nei guai l’autista 57enne di un furgone, fermato sulla via Emilia, all’altezza di Castel San Pietro Terme, da una pattuglia del distaccamento di polizia stradale di Imola impegnata in una consueta attività di vigilanza stradale. A far scattare il controllo del mezzo, per prima cosa, la guida senza cintura di sicurezza, ma è bastato l’abbassamento del finestrino per far presupporre ulteriori violazioni del codice della strada. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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