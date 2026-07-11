GUERRA SEGRETA PER IL PETROLIOPERSIA IRAN parte IX Dall' Operazione Ajax ad oggi bombe & vecchi sovrani

Mohammad Mossadeq, politico iraniano nato nel 1882 e morto nel 1967, fu Primo Ministro dal 1951 al 1953. La sua nomina e il successivo rovesciamento nel 1953 sono stati al centro di una operazione di intelligence sostenuta dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. L’intervento mirava a riprendere il controllo delle risorse petrolifere iraniane, che erano state nazionalizzate sotto il suo governo. La cacciata di Mossadeq portò a un lungo periodo di instabilità politica nel paese.

Riflessioni, analisi ed analogie. Mohammad Mossadeq ( 1661882 - 531967) fu un politico iraniano che svolse il ruolo di Primo Ministro dal 1951 al 19 agosto 1953. Era un fervente nazionalista, fu democraticamente eletto, ma fu deposto nel 1953, in seguito a quella che alcuni hanno ironicam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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