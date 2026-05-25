Il segretario di Stato americano ha affermato che un accordo per la fine della guerra in Iran potrebbe arrivare già oggi. Nel frattempo, il prezzo del petrolio e del gas è diminuito di molto. La notizia ha causato un calo dei mercati energetici. Non ci sono ancora dettagli sui contenuti dell'intesa o sui passaggi successivi. La possibilità di un accordo immediato è stata comunicata senza conferme ufficiali.

Roma, 25 maggio 2026 - L’accordo per la fine della guerra in Iran potrebbe arrivare “oggi stesso”, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubi o. Anzi “pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppa importanza alla cosa", ha dichiarato Rubio da Nuova Delhi. "Abbiamo sul tavolo quella che credo sia una proposta piuttosto solida", ha detto ai giornalisti. Il segretario di Stato Usa crede seriamente che l'Iran questa volta "avvierà un negoziato concreto, significativo e a tempo limitato sulla questione nucleare". Parole diverse da quelle del presidente Donald Trump che aveva ridimensionato le speranze di un imminente accordo con l'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Rubio: “Possibile un accordo con Teheran già oggi”. Petrolio e gas in forte calo

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Iran, Rubio: «Presto un accordo, forse già oggi»

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