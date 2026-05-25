Nella notte si sono registrati segnali di un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran, mentre nel frattempo sono proseguiti raid e accuse reciproche nella regione. La notizia ha causato un calo del 5% del prezzo del petrolio. Le tensioni tra le due nazioni e le operazioni militari sul terreno continuano senza sosta, con entrambe le parti coinvolte in azioni e dichiarazioni che alimentano lo stato di instabilità.

La notte della diplomazia corre parallela a quella della guerra. Tra Washington e Teheran si moltiplicano i segnali di una possibile intesa, mentre sul terreno continuano raid, accuse reciproche e tensioni in tutta l’area mediorientale. Secondo fonti americane, Stati Uniti e Iran avrebbero ormai raggiunto un accordo di principio, ma servirebbero ancora alcuni giorni per l’approvazione definitiva da parte della leadership iraniana. Marco Rubio ha dichiarato che un’intesa potrebbe arrivare già lunedì, mentre Donald Trump sarebbe disposto a concedere altro tempo a Teheran per chiudere il negoziato. I mercati reagiscono immediatamente: il petrolio perde oltre il 5% nella prospettiva di una riapertura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, le news di oggi: Rubio apre all’intesa con Teheran, il petrolio crolla del 5%

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