La Grecia libera 251 spiagge da lettini e ombrelloni | quali sono le nuove regole da seguire nei luoghi protetti
In Grecia sono state rimosse 251 spiagge da lettini e ombrelloni, con l’obiettivo di tutelare i territori e preservare gli spazi naturali. Le nuove norme vietano l’installazione di stabilimenti commerciali, come sdraio e ombrelloni, su queste spiagge protette. La misura riguarda zone specifiche e mira a limitare l’intervento umano nel rispetto dell’ambiente. Questa decisione si inserisce in un piano più ampio di tutela delle aree costiere.
La Grecia si muove per proteggere i suoi territori: sono arrivate a 251 le spiagge dalle quali sono stati tolti lettini e ombrelloni e ogni forma di stabilimento economico. L'obbiettivo del Ministero è quello di tutelare la biodiversità e gli spazi incontaminati, per riportare le coste alla loro forma originale, selvaggia e libera.🔗 Leggi su Fanpage.it
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