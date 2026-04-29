La Grecia libera 251 spiagge da lettini e ombrelloni | quali sono le nuove regole da seguire nei luoghi protetti

In Grecia sono state rimosse 251 spiagge da lettini e ombrelloni, con l’obiettivo di tutelare i territori e preservare gli spazi naturali. Le nuove norme vietano l’installazione di stabilimenti commerciali, come sdraio e ombrelloni, su queste spiagge protette. La misura riguarda zone specifiche e mira a limitare l’intervento umano nel rispetto dell’ambiente. Questa decisione si inserisce in un piano più ampio di tutela delle aree costiere.