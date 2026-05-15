MotoGP risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2026 | Alex Marquez davanti a tutti Di Giannantonio terzo Bezzecchi quinto

Nella prima sessione di prove libere del GP della Catalogna, svoltasi a Barcellona, Alex Marquez ha conquistato il miglior tempo, precedendo gli altri piloti in classifica. Di Giannantonio si è collocato terzo, mentre Bezzecchi si è posizionato quinto. La sesta tappa del Motomondiale 2026 è iniziata con questa sessione, che ha segnato l’apertura ufficiale del weekend di gara. Le FP1 hanno fornito un primo assaggio delle prestazioni dei concorrenti in vista delle qualifiche e della gara.

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