MotoGP risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2026 | Alex Marquez davanti a tutti Di Giannantonio terzo Bezzecchi quinto
Nella prima sessione di prove libere del GP della Catalogna, svoltasi a Barcellona, Alex Marquez ha conquistato il miglior tempo, precedendo gli altri piloti in classifica. Di Giannantonio si è collocato terzo, mentre Bezzecchi si è posizionato quinto. La sesta tappa del Motomondiale 2026 è iniziata con questa sessione, che ha segnato l’apertura ufficiale del weekend di gara. Le FP1 hanno fornito un primo assaggio delle prestazioni dei concorrenti in vista delle qualifiche e della gara.
Si è aperta la sesta tappa stagionale del Motomondiale 2026: per il GP della Catalogna sono andate in scena a Barcellona le FP1 valide per la prova del calendario della MotoGP. Al termine della prima sessione delle prove libere comanda Alex Marquez. L’ iberico chiude col miglior crono in 1’39?950, con 0?349 di margine sul connazionale Jorge Martin. Terza piazza per il migliore degli italiani, Fabio Di Giannantonio, staccato di 0?393. Segue l’altro iberico Pedro Acosta, quarto a 0?438, mentre Marco Bezzecchi termina quinto a 0?472. Sesta posizione per un altro azzurro, Enea Bastianini, staccato di 0?486, che precede lo spagnolo Fermin Aldeguer, settimo a 0?493, e l’australiano Jack Miller, ottavo a 0?516. 🔗 Leggi su Oasport.it
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