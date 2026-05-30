Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position nella griglia di partenza del GP Italia 2026, con tre moto Aprilia nelle prime posizioni. Marquez ha fatto segnare il miglior tempo tra i piloti Honda, mentre Bagnaia si è classificato secondo. Nelle qualifiche, i tempi sono stati molto ravvicinati, e la sessione si è conclusa con Bezzecchi davanti a tutti. La Q1 e la Q2 hanno determinato le prime posizioni, con i piloti che si sono sfidati fino all’ultimo minuto.

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP d’Italia: si è corso all’ Autodromo Internazionale del Mugello, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 31 maggio. Nella Q1 hanno passato il turno due spagnoli, ovvero Raul Fernandez, primo, e Pedro Acosta, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena i due azzurri impegnati, ovvero Luca Marini, 16° con la Honda, e Michele Pirro, 21° con la Ducati. Nella Q2 a svettare è Marco Bezzecchi, che conquista la pole position, classificandosi primo in 1’43?921, seconda piazza per Raul Fernandez, staccato di 0?224. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Italia 2026: Bezzecchi in pole, tre Aprilia davanti. Marquez precede Bagnaia

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