Grande successo per la Vespucci | La nave più bella conquista New York

Notizia in breve

La nave Vespucci ha attraccato a New York, attirando numerosi spettatori. È stata la tappa più importante del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova il 9 maggio. La nave è rimasta in porto per diversi giorni, con visite aperte al pubblico e eventi organizzati. La presenza della nave ha riscosso grande attenzione tra i cittadini e i visitatori della città.