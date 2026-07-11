Grande successo per la Vespucci | La nave più bella conquista New York
La nave Vespucci ha attraccato a New York, attirando numerosi spettatori. È stata la tappa più importante del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova il 9 maggio. La nave è rimasta in porto per diversi giorni, con visite aperte al pubblico e eventi organizzati. La presenza della nave ha riscosso grande attenzione tra i cittadini e i visitatori della città.
Grande successo per Nave Amerigo Vespucci a New York, la tappa più importante del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio. Il Tour si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. La nave "più bella del mondo", come la definirono gli americani stessi nel 1962, è stata apprezzata dai milioni di persone che a Manhattan hanno assistito alla parata del 4 luglio, per le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti. Nei giorni di sosta a New York, Vespucci è stata protagonista di un programma di eventi istituzionali e appuntamenti dedicati alla promozione delle eccellenze italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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