Oggi l’Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Genova, dando il via al suo Tour Mondiale con la Campagna in Nord America 2026. La nave, definita da molti come “la più bella del mondo”, sta ora affrontando il mare aperto, salutata dagli alpini che si sono radunati per renderle omaggio. La storica imbarcazione della Marina italiana rappresenta un simbolo di orgoglio nazionale, con una lunga tradizione di formazione di capitani e di marinai.

Orgoglio nazionale, storia della Marina italiana, scuola di capitani e di eroi del vento. Per tutti, “la nave più bella del mondo”, l’Amerigo Vespucci, che oggi ha mollato gli ormeggi dal porto di Genova e ha preso il mare per il suo Tour Mondiale con la Campagna in Nord America 2026. Una missione per portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell’Italia e degli italiani. L’Amerigo Vespucci in viaggio verso le Americhe (video). Dopo la cerimonia al Porto Antico di Genova si avvia ad attraversare l’Oceano Atlantico e raggiungere le coste tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi in un viaggio che durerà 156 giorni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Amerigo Vespucci a vele spiegate verso l’America. Gli alpini salutano “la nave più bella del mondo” (video)

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