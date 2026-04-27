L' Amerigo Vespucci torna a Genova | quando vedere ' la nave più bella del mondo'

L'Amerigo Vespucci, nota come la nave più bella del mondo, fa nuovamente rotta verso Genova. Le date del suo ritorno sono state pubblicate sul sito ufficiale del Porto Antico e si sovrappongono con l’Adunata degli Alpini, che attira in città circa 400mila persone. La nave sarà visibile in porto in un periodo che coincide con questo evento di grande richiamo pubblico.

Come anticipato, torna a Genova l'Amerigo Vespucci, la ‘nave più bella del mondo. Le date sono comparse sul sito ufficiale del Porto Antico di Genova e si incastrano anche con l’Adunata degli Alpini che richiamerà in città circa 400mila persone (qui tutti i dettagli e la guida con le info utili).🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Arriva la serie tv sull'Amerigo Vespucci (che torna a Genova): dove e quandoUna docuserie dedicata a quella che viene definita ‘la nave più bella del mondo’. Amerigo Vespucci, sulla Rai la docuserie che narra l'impresa epica del veliero più bello del mondoIl viaggio epico con l'Amerigo Vespucci, il veliero più bello del mondo, durato quasi due anni, che ha toccato cinque continenti, 30 paesi e 35... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: TOUR MONDIALE AMERIGO VESPUCCI 2026; Arriva la serie tv sull'Amerigo Vespucci (che torna a Genova): dove e quando; Amerigo Vespucci a Genova: come visitarla, quando arriva e cosa sapere; L’Amerigo Vespucci alla volta degli Usa. La regina dei mari pronta all’imbarco per la nuova missione. Settimana prossima la Nave Amerigo Vespucci torna a Genova: tutti i dettagliVarata nel 1931, la Nave Amerigo Vespucci è la più iconica nave della Marina Militare e uno dei simboli più riconosciuti del Made in Italy nel mondo. Progettata come veliero scuola, da oltre novant'an ... primocanale.it Amerigo Vespucci a Genova: come visitarla, quando arriva e cosa sapereL’Amerigo Vespucci arriva a Genova tra aprile e maggio 2026. Ecco quando visitarla, come prenotare e cosa aspettarsi a bordo. solovela.net Felice giornata Domenicale All'equipaggio al gruppo Nave "Amerigo Vespucci". 26 Aprile 2026. Buon vento in poppa. - facebook.com facebook “Vespucci - Il viaggio più lungo” L’impresa di Nave Amerigo Vespucci, il racconto di un’Italia che attraversa il mondo. In prima serata su #Rai3, venerdì 17 e venerdì 24 aprile. In boxset dal 17 aprile su #RaiPlay. Regia di Flavio Maspes, voce narrante di Luca x.com