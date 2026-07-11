Grande successo a Vasto per la seconda edizione del Premio internazionale Luigi Marchesani

Da laprimapagina.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Teatro Rossetti di Vasto, giovedì sera 9 luglio, si è conclusa la seconda edizione del Premio internazionale “Luigi Marchesani”. La cerimonia ha visto la partecipazione di una giuria e di diversi premiati, in un evento che ha richiamato pubblico e media. La serata ha celebrato le premiazioni in un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento.

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Giuria e premiati   VASTO (Chieti) – Si è svolta al Teatro Rossetti, giovedì sera 9 luglio, la cerimonia conclusiva della seconda edizione del Premio Internazionale Luigi Marchesani, promosso dal Comune di Vasto con il patrocinio della Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani” e dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. L’iniziativa si conferma un appuntamento di grande prestigio, nato per custodire e tramandare l’eredità morale, scientifica e culturale di Luigi Marchesani, figura simbolo della storia cittadina, medico, ricercatore, storico e archeologo che ha saputo coniugare sapere, servizio alla comunità e passione civile, lasciando un’impronta indelebile nella crescita culturale e scientifica del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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