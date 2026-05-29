Grande successo per la seconda edizione del Palio remiero scolastico

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina si è svolta con grande partecipazione la seconda edizione del Palio remiero scolastico. Numerose scuole hanno preso parte alla competizione, che si è svolta lungo il tratto di mare davanti alla città. Le imbarcazioni hanno gareggiato in diverse categorie, attirando un pubblico numeroso lungo la passeggiata. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle squadre vincitrici, che sono state accolte con entusiasmo dai presenti.

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La Spezia, 29 maggio 2026 –  Grande successo questa mattina per la seconda edizione del Palio remiero scolastico che nelle acque della Morin ha visto gareggiare centinaia di studenti di tutte le scuole spezzine: al termine di numerose prove gare di varie categoria la vittoria finale è andata al liceo Cardarelli che ha bissato il successo della prima edizione; alle sue spalle il liceo Costa e il Mazzini. Ampio servizio con le foto delle gare e delle premiazioni nella nostra edizione di sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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