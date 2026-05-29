grande successo per la seconda edizione del palio remiero scolastico

Notizia in breve

Questa mattina si è svolta con grande partecipazione la seconda edizione del Palio remiero scolastico. Numerose scuole hanno preso parte alla competizione, che si è svolta lungo il tratto di mare davanti alla città. Le imbarcazioni hanno gareggiato in diverse categorie, attirando un pubblico numeroso lungo la passeggiata. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle squadre vincitrici, che sono state accolte con entusiasmo dai presenti.