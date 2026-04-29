Segni Successo più che confermato per la seconda edizione del Concorso Internazionale d’Organo Vincenzo Iannucci

Sabato 25 aprile, nella chiesa di S., si è tenuta la seconda edizione del Concorso Internazionale d’Organo “Vincenzo Iannucci”. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, che ha assistito a esibizioni di musicisti provenienti da diversi paesi. La serata si è conclusa con un grande successo, confermando l’apprezzamento per questa competizione dedicata all’organo. La manifestazione è stata organizzata con cura e ha ricevuto riconoscimenti per la sua qualità artistica.