grande panda rilancia la sfida ecco il turbo benzina da 100 cv

Notizia in breve

La Fiat Grande Panda Turbo 100 monta un motore a benzina da 100 cavalli, senza componenti elettrici aggiuntivi. Il veicolo utilizza un cambio manuale a sei marce. La meccanica si basa su tecnologie tradizionali, senza elementi ibridi o elettrificati. La vettura mantiene un approccio semplice e diretto, senza sistemi di assistenza complessi o innovazioni specifiche. La sua configurazione si concentra su motore e trasmissione, con un design che privilegia praticità e funzionalità.