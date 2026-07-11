Grande Panda rilancia la sfida Ecco il Turbo benzina da 100 cv
La Fiat Grande Panda Turbo 100 monta un motore a benzina da 100 cavalli, senza componenti elettrici aggiuntivi. Il veicolo utilizza un cambio manuale a sei marce. La meccanica si basa su tecnologie tradizionali, senza elementi ibridi o elettrificati. La vettura mantiene un approccio semplice e diretto, senza sistemi di assistenza complessi o innovazioni specifiche. La sua configurazione si concentra su motore e trasmissione, con un design che privilegia praticità e funzionalità.
Dritta al sodo, la Fiat Grande Panda Turbo 100 adotta una ricetta meccanica tradizionale, basata su un motore termico privo di moduli elettrici sussidiari abbinato a un cambio manuale a sei marce. Configurazione classica, ma non fuori dal tempo, anzi al centro del mercato. Nel Segmento B, il 45% degli utenti predilige motorizzazioni a benzina e il 55% richiede trasmissioni meccaniche. La versione d’ingresso in gamma di Grande Panda esprime un posizionamento commerciale competitivo, garantendo un risparmio economico pari a 2.000 euro rispetto alla variante mild hybrid da 110 cv e di ben 6.000 euro con la declinazione al 100% elettrica da 113 cv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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GRANDE PANDA TURBO 100. BENZINA, MANUALE, 14.950€
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