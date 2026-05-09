Fiat Grande Panda 2026 | Turbo 100 CV in promozione a 14.950 euro

Fiat ha annunciato il lancio della nuova Grande Panda 2026, dotata di un motore benzina Turbo da 100 cavalli. La vettura viene proposta in promozione al prezzo di 14.950 euro. La versione presenta un motore turbo e si rivolge principalmente al settore urbano. La promozione è valida per un periodo limitato e riguarda le concesionarie autorizzate. La vettura sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla prossima settimana.

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Fiat rilancia la sua icona cittadina con una proposta che punta dritto al cuore del mercato: la nuova Grande Panda 2026 con motore benzina Turbo 100 CV debutta in promozione a 14.950 euro, un prezzo che si annuncia tra i più aggressivi del segmento. L’occasione è il Porte Aperte del 18 e 19 aprile, quando le concessionarie Fiat apriranno le porte per far scoprire da vicino questa nuova versione, che si affianca alle già note varianti ibride ed elettriche. Un’iniziativa che rafforza la posizione della Grande Panda, già terza auto più venduta in Italia nel primo trimestre dell’anno, e che promette di renderla ancora più accessibile a chi cerca praticità e modernità senza rinunciare al piacere della guida tradizionale.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Fiat Grande Panda 2026: Turbo 100 CV in promozione a 14.950 euro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX FIAT GRANDE PANDA 2026: È UN DISASTRO! Ecco perché ti manderà in ROVINA. Notizie correlate Nuova Fiat Grande Panda Turbo 100 a 14.950€: si fa davvero?Fiat apre i suoi showroom questo weekend, sabato 18 e domenica 19 aprile, con una mossa che tocca il punto più sensibile del mercato: il prezzo. Fiat 600 Turbo: 100 CV, 18.950€ e consegne da giugnoLa gamma della Fiat 600 si amplia oggi con l’arrivo di una motorizzazione termica, un motore turbo benzina da 100 CV che parte da 18. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiat Grande Panda Hybrid, la prova: come va, consumi e prezzo; Fiat Grande Panda e Pandina in offerta, promozione con il finanziamento; Fiat Grande Panda Turbo 100, quanto costa veramente; Fiat Grande Panda Fastback 2026: nuove foto spia e debutto vicino. Fiat Grande Panda Turbo a 14.950 euro: la super offerta di maggio 2026Il punto di partenza di Fiat Grande Panda Turbo è il prezzo di listino di 17.900 euro, IPT e contributo PFU esclusi. Per chi rottama un veicolo omologato fino a Euro 4, Fiat prevede uno sconto immedia ... clubalfa.it Fiat Grande Panda a benzina, il prezzo scende sotto i 15.000 euroFiat Grande Panda Turbo 100 POP a 14.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis. Tutti i dettagli dell'offerta. motorisumotori.it Fiat Grande Panda 1.2 (Non-Ibrido) è una cinghia bagnata o una catena reddit Stellantis al 31,4% in Italia: Fiat e Leapmotor spingono ift.tt/XG12Tom x.com