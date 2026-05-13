La Fiat Grande Panda Turbo 100 torna a proporre un motore benzina con cambio manuale, eliminando le versioni con cambio automatico e motore elettrico. La vettura si presenta come un'alternativa più semplice, offrendo una guida più coinvolgente e costi di gestione ridotti rispetto ai modelli precedenti. La versione si rivolge a chi cerca praticità e funzionalità senza rinunciare a un buon livello di piacere di guida.

A volte la soluzione più semplice è anche la migliore. Specialmente quando è la più accessibile. Per certe automobili, il discorso vale ancor di più. Fiat ha presentato lo scorso anno la sua prima segmento B “popolare” e globale dai tempi della Punto, commercializzandola inizialmente in versione 100% elettrica, per poi lanciare la variante mild-hybrid con cambio automatico. In un percorso discendente di elettrificazione, ora è la volta della variante termica e con cambio manuale. La più semplice, che fa scendere il prezzo di 2000 euro rispetto all'ibrida (il listino parte da 17.950 euro, ma è già soggetta a promozioni) e che, finalmente, riporta l’attenzione su ciò che dovrebbe contare davvero in un’utilitaria Fiat.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiat Grande Panda Turbo 100: la prova del benzina con cambio manuale

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Fiat Grande Panda Turbo 100 | Da 14.950€ con CAMBIO MANUALE

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