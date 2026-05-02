A Goro, il granchio blu sta portando nuove opportunità di lavoro, con l’assunzione di circa cinquanta donne nel nuovo polo industriale. L’iniziativa mira a sfruttare questa specie invasiva, che può arrivare a produrre circa quaranta euro al chilo. La questione riguarda anche i finanziamenti necessari per espandere le attività industriali e trasformare il danno causato dall’invasione in un’opportunità economica.

? Cosa scoprirai Come può un invasore alieno generare 40 euro al chilo?. Chi finanzierà l'espansione industriale per trasformare il danno in profitto?. Perché il nuovo polo diventerà il principale motore per le donne?. Dove verranno spediti i container di granchi verso i mercati americani?.? In Breve Investimento Pnrr da 11 milioni per nuovo stabilimento di 4mila metri quadrati.. Massimo Genari coordina missioni commerciali a Boston per esportare 5mila quintali.. Prezzo granchio blu tra 20 e 40 euro al chilo contro 1,50 vongole.. Nuovo reparto gemello operativo entro estate 2027 per gestire ostriche e vongole.. Il nuovo cantiere di Copego a Goro avanza con l’obiettivo di impiegare altre 50 donne entro l’estate del 2027, trasformando la minaccia del granchio blu in una risorsa economica per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goro, il granchio blu crea lavoro: 50 nuove donne nel nuovo polo

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