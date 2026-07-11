Godzilla e Kong - Il nuovo impero su Italia 1 il sequel del film del 2021

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film “Godzilla e Kong - Il nuovo impero” viene trasmesso in prima serata su Italia 1. È il sequel del film del 2021 e il quinto capitolo del Monsterverse. Diretto da Adam Wingard, il film è del 2024.

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Sbarca in prima serata e in prima tv su Italia 1 Godzilla e Kong - Il nuovo impero, il film d'azione del 2024 diretto da Adam Wingard. Quinto capitolo del Monsterverse e sequel di Godzilla vs. Kong, vede i due leggendari Titani costretti ad allearsi per affrontare una nuova e terribile minaccia nascosta nelle profondità della Terra. Appuntamento, sabato 11 luglio, alle 21.28 su Italia 1. Leggi anche: Le serie tv da vedere a luglio 2026: da Elle a The Hawk e Super Market A tre anni dagli eventi di Hong Kong, Kong vive nella misteriosa Terra Cava, un ambiente ancora per lo più sconosciuto che gli scienziati della Monarch continuano a esplorare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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