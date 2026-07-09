Il 2026 si conferma un anno straordinario per i fan dei kaiju. Dopo le prime anticipazioni televisive, Toho Studio ha finalmente rotto gli indugi rilasciando un nuovo teaser e confermando i dettagli ufficiali sul lancio globale di Godzilla Minus Zero. L’attesissima pellicola, che si posiziona come il sequel diretto dello straordinario successo premio Oscar del 2023 Godzilla Minus One, vedrà il ritorno in cabina di regia, alla sceneggiatura e alla supervisione degli effetti visivi del visionario cineasta Takashi Yamazaki. Il film farà il suo debutto ufficiale nei cinema del Regno Unito e degli Stati Uniti il prossimo 6 novembre, a soli tre... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Godzilla Minus Zero: un nuovo teaser trailer svela la data di uscita del sequel del film di Takashi Yamazaki

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Godzilla Minus Zero | TRAILER BREAKDOWN (IN DEPTH)

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