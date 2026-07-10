Godzilla è tornato e gli viene sganciata una bomba nucleare nel nuovo trailer di Godzilla Minus Zero, l’ultima puntata del popolare franchise kaiju. Godzilla Minus Zero è un sequel diretto del film giapponese del 2023 “ Godzilla Minus One “, che è stato un successo internazionale e ha vinto l’ Oscar per i migliori effetti visivi. Il trailer e la sinossi. Secondo la descrizione ufficiale, il nuovo film “riprende nel 1949, due anni dopo i tumultuosi eventi di ‘Godzilla Minus One’, e continua la storia della famiglia Shikishima mentre affrontano una calamità tutta nuova”. Il mostro squamoso è più grande che mai, questa volta con Godzilla che punta su New York City. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Godzilla Minus Zero’: i soldati sganciano una bomba nucleare su Godzilla nel nuovo trailer del film

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