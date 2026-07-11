Due gruppi di spacciatori operavano nel quartiere Cederna, gestendo un mercato illecito di cocaina e hashish. La polizia aveva smantellato le bande lo scorso novembre. Ora, sono state emesse condanne fino a quattro anni di reclusione per i presunti responsabili. Le accuse riguardano traffico di droga e gestione di attività criminose nel quartiere. Le sentenze sono state rese note dopo il processo che ha coinvolto i sospettati.

Il mercato illecito di cocaina e hashish al “Barrio“ del quartiere Cederna era nelle loro mani. Ora per le due presunte bande di spacciatori che si contendevano gli affari e che erano state sgominate lo scorso novembre dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza sono arrivate condanne fino a 4 anni di reclusione. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Andrea Giudici ha accolto 7 patteggiamenti e 3 processi col rito abbreviato, mentre ha negato il patteggiamento a 20 mesi di un imputato, che è stato rinviato a giudizio. I poliziotti avevano eseguito un’ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Monza per 3 marocchini tra i 39 e i 47 anni, nonché per un italiano 47enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli spacciatori del Barrio. Condanne fino a 4 anni per i signori della droga

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