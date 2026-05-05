Oggi in tribunale si sono presentati alcuni individui accusati di gestire un traffico di droga nel quartiere Cederna di Monza. L’indagine ha ricostruito come fosse attivo un mercato di cocaina e hashish nel “Barrio”, con gli arresti effettuati negli ultimi mesi. La vicenda riguarda diverse persone coinvolte nelle attività di spaccio, che si sono concluse con l’udienza di oggi.

Monza, 5 maggio 2026 - Il mercato di cocaina e hashish al "Barrio" del quartiere Cederna era nelle loro mani. E' l'accusa di cui devono ora rispondere all'udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Monza Andrea Giudici due presunte bande di spacciatori che erano state sgominate lo scorso novembre dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza, che aveva eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari e all'obbligo di firma del Tribunale di Monza a carico di tre marocchini, due di 39 anni e uno di 47, nonché di un italiano 47enne. L’indagine L’indagine, coordinata dalla Procura di Monza,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla sbarra gli spacciatori del “Barrio” del quartiere Cederna a Monza

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