Due gruppi di spacciatori sono stati condannati a pene fino a quattro anni di reclusione per aver gestito il mercato di cocaina e hashish in un quartiere di Monza. Le due bande si sono fronteggiate nel quartiere Cederna, dove si svolgeva l’attività di spaccio. La sentenza riguarda le accuse di traffico di droga e di aver operato in modo organizzato. La decisione è stata presa in tribunale.

Monza, 10 Luglio 2026 - Pene fino a 4 anni di reclusione per le due presunte bande di spacciatori che si contendevano il mercato illecito di cocaina e hashish al "Barrio" del quartiere Cederna. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Andrea Giudici ha accolto 7 patteggiamenti e 3 processi con il rito abbreviato, mentre ha negato il patteggiamento a 20 mesi di un ultimo imputato, che è stato rinviato a giudizio. Lo scorso novembre i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza avevano eseguito un’ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Monza pe r 3 marocchini tra i 39 e i 47 anni, nonché per un italiano 47enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Spacciavano al Barrio di Monza: pene fino a quattro anni per i membri delle due bande

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