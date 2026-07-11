Le famiglie italiane possiedono un patrimonio finanziario complessivo di circa 6.500 miliardi di euro nel 2025, segnando un record. La cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti e conferma il ruolo di risparmiatori del Paese. Lo studio della Fabi, il sindacato dei bancari, ha rivelato questa cifra, evidenziando la solidità dei risparmi delle famiglie italiane.

Le famiglie italiane confermano di essere uno dei pilastri della stabilità economica del Paese. Secondo uno studio della Fabi, il sindacato dei bancari, nel 2025 la ricchezza finanziaria complessiva ha raggiunto quasi 6.500 miliardi di euro, il livello più alto mai registrato. Nel 2020 il patrimonio era pari a circa 4.800 miliardi: in cinque anni la crescita è stata di oltre il 35%, con un incremento superiore a 1.600 miliardi di euro. Sempre meno denaro fermo sui conti correnti e sempre più investimenti in azioni, fondi e polizze: è questa la fotografia del risparmio degli italiani nel 2025. Risparmi record delle famiglie italiane: i numeri della Fabi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori: tesoretto delle famiglie a quota 6.500 miliardi, è record

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