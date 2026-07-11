Nel 2025, il valore delle azioni detenute dagli italiani ha superato quello della liquidità, segnando un record. I risparmi accumulati sono arrivati a 6.500 miliardi di euro. Altri strumenti di investimento, come fondi e obbligazioni, continuano a crescere. La differenza tra azioni e denaro liquido si è ampliata rispetto agli anni precedenti. I risparmiatori preferiscono investire in azioni rispetto al denaro contante.

Gli Italiani stanno cambiando il modo in cui risparmiano. Nel 2025 le azioni hanno superato in valore la liquidità, mentre altri strumenti di investimento continuano a crescere. Il rapporto annuale di Fabi mostra che la tradizionale tendenza delle famiglie ad accumulare denaro sul conto corrente è però ancora un pilastro del risparmio. Le si stanno comunque affiancando altri metodi di investimento. Le polizze assicurative hanno un ruolo molto importante, ma sono sempre più attrattivi anche i titoli di Stato. Dal punto di vista delle passività, si riducono i prestiti. Gli italiani risparmiano sempre di più. Nel 2025 gli italiani hanno accumulato risparmi finanziari, quindi sui conti o in azioni, titoli e altri strumenti simili, per 6. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Risparmi da record per gli italiani, 6.500 miliardi: più azioni che denaro liquido

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