Gli ENHYPEN hanno incontrato Twilight, segnando il ritorno dei vampiri nella cultura pop. La serie di film e libri ha contribuito a rinnovare l'interesse per queste creature, che continuano a essere presenti nelle narrazioni contemporanee. La presenza di Twilight ha riacceso l'attenzione su temi legati ai vampiri, mantenendo vivo il loro ruolo nel panorama dell'intrattenimento. La loro presenza si riscontra in vari media, confermando la loro capacità di adattarsi a diverse epoche e tendenze.

I vampiri sono tornati. In realtà non se ne sono mai veramente andati, perché poche creature sono state capaci di adattarsi alle paure, ai desideri e alle ossessioni di epoche tanto diverse. Sono sopravvissuti alla letteratura gotica, al cinema in bianco e nero, alle serie televisive degli anni Novanta e all’esplosione di Twilight, cambiando pelle ogni volta che una nuova generazione ha avuto bisogno di raccontare l’amore impossibile, l’eterna giovinezza, il desiderio e la sensazione di non appartenere completamente al mondo. Ora la nuova trasformazione passa dalla Corea del Sud. I vampiri contemporanei cantano K-pop, attraversano webtoon e anime, salgono sul palco durante concerti negli stadi e costruiscono con i fan universi narrativi che non finiscono insieme a una canzone o a un videoclip. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gli ENHYPEN incontrano Twilight e consacrano il grande ritorno dei vampiri nella cultura pop

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