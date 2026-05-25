La Sposa è un personaggio che si distingue per la sua presenza rara nella cultura pop, poiché non compare in romanzi, fumetti, storie vere o spettacoli teatrali. La sua figura non è spesso rappresentata o discussa in questi contesti, rendendola un esempio unico nel panorama narrativo e mediatico. La sua assenza da queste forme di intrattenimento contribuisce a una percezione di esclusività o di mistero intorno al personaggio, che si mantiene fuori dai canoni più comuni di rappresentazione culturale.

Facciamo un gioco. Un gioco in cui non posso esserci romanzi, fumetti, storie vere o spettacoli teatrali. Insomma, nessuna altra narrazione alle spalle. Solo opere nate al cinema per il cinema. Grande schermo in purezza. Ecco, riflettendoci un attimo, dal 2000 in poi il cinema ha faticato a creare grandi personaggi originali. Icone pop che non provenissero da altre opere. Forse è solo colpa della pigrizia della settima arte più mainstream, che negli ultimi vent’anni si è adagiata sulla nostalgia, preferendo rispolverare l’usato sicuro invece di proporre al pubblico davvero qualcosa di nuovo e originale. O, forse, è anche colpa dei nostri tempi frenetici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché la Sposa è un caso raro nella cultura pop

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