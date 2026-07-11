Peppino Di Capri ha avuto due grandi amori che si sono conclusi con matrimoni. Da questi rapporti sono nati tre figli: Igor, Edoardo e Dario. La sua vita privata si intreccia con la famiglia, mentre la sua musica, apprezzata da più generazioni, resta indipendente dalle mode.

La vita di Peppino Di Capri, la cui musica non conosce “mode” e viene apprezzata da intere generazioni, è stata segnata da due grandi amori che poi si sono trasformati in matrimoni e famiglia dai quali sono nati prima Igor e poi Edoardo e Dario. L’amore per Roberta. Una delle più celebri canzoni, “Roberta”, è dedicata a Roberta Stoppa, conosciuta quando la giovane modella torinese aveva 18 anni. Tra i due la scintilla fu immediata: dopo un breve fidanzamento, sono arrivate le nozze il 3 maggio 1961. Nei dieci anni di vita trascorsa insieme prima del divorzio hanno avuto un figlio, Igor, oggi un uomo di 56 anni molto riservato. Lo stesso Peppino Di Capri, intervistato dal Corriere della Sera, aveva spiegato che il matrimonio, a 20 anni, con Roberta “è stato più un amore da show che di sostanza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli amori e la vita privata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gli amori di Enrica Bonaccorti

Notizie e thread social correlati

Pierdavide Carone (ex Amici) fa la proposta di matrimonio a Martina Attili (ex X Factor). Lei poi sbotta: “La mia vita privata rimane privata”Pierdavide Carone, ex concorrente di Amici, ha fatto una proposta di matrimonio a Martina Attili, ex concorrente di X Factor.

Relazioni che finiscono, amori che iniziano. Figlie lontane, una nuova vita e una carriera che cambia forma. Dopo la malattia, a 42 anni la top model sceglie di non rimandare più nulla. Perché «la vita è adesso»Una top model di 42 anni ha deciso di cambiare rotta dopo aver affrontato una malattia, scegliendo di dedicarsi completamente alla famiglia e alla...

Temi più discussi: Monica Vitti e gli sguardi attenti di Michelangelo Antonioni, un amore totale tra vita e cinema; Peppino Di Capri: champagne, Beatles e tre figli. Tutta la vita (mai banale) del re del Festival di Napoli; Tom Cruise: 64 anni di imprese folli, Scientology e grandi amori finiti male. Buon compleanno; Gli amori di Anna Pettinelli: i tre divorzi e tutto sulla figlia Carolina Russi.

Oggi nel Foglio c'è Il Figlio, l'inserto a cura di Annalena Benini. Storie di genitori e figli. La vita quotidiana, le difficoltà, l’allegria, il tempo che vola. Bugie, compiti in classe, vacanze, amori e qualche disastro ow.ly/jeiS50ZjUTc x.com

Roberta e Giuliana: chi sono stati gli amori di Peppino Di CapriLa vita di Peppino Di Capri, la cui musica non conosce mode e viene apprezzata da intere generazioni, è stata segnata da due grandi amori che poi si sono trasformati in matrimoni e famiglia dai qual ... ilgiornale.it

Peppino di Capri, gli amori: il primo matrimonio con Roberta Stoppa, Giuliana Gagliardi e la rinascita, i figli Igor, Edoardo e DarioLa morte di Peppino di Capri segna la fine di un capitolo importante della musica italiana. Nel corso della sua lunga carriera, il cantante e pianista ha conquistato il pubblico con ... leggo.it