Pierdavide Carone ex Amici fa la proposta di matrimonio a Martina Attili ex X Factor Lei poi sbotta | La mia vita privata rimane privata

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierdavide Carone, ex concorrente di Amici, ha fatto una proposta di matrimonio a Martina Attili, ex concorrente di X Factor. La cantante ha reagito con fermezza, affermando che la sua vita privata rimane tale e non intende condividerla pubblicamente. La notizia ha sorpreso i fan, che non si aspettavano un gesto così inaspettato da parte del musicista. Entrambi sono noti per la loro carriera nel mondo dello spettacolo.

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I fan sono rimasti spiazzati e sicuramente la futura sposa non si aspettava per nulla il gesto del futuro marito. Pierdavide Carone durante una serata al ristorante ha fatto la proposta di matrimonio a Martina Attili, che imbarazzata ha accettato e ha baciato affettuosamente il cantautore. A voler “giocare” si potrebbe dire che sono due mondi che si uniscono “Amici di Maria De Filippi” (Carone ha partecipato alla nona edizione) e “X Factor” (Attili era una concorrente nel 2018). Insomma i fan sono rimasti spiazzati e non si aspettavano che i due avessero una relazione. Il motivo forse lo spiega la diretta interessata, un po’ infastidita dal video virale che sta girando in queste ore, in una story di Instagram.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Pierdavide Carone (ex Amici) fa la proposta di matrimonio a Martina Attili (ex X Factor). Lei poi sbotta: “La mia vita privata rimane privata”
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