Gli acidi grassi Omega-3 sono un toccasana per il cervello Ecco 5 modi per assumerne di più anche se non ami il pesce

Da vanityfair.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli acidi grassi Omega-3 sono essenziali per la salute del cervello e vengono spesso associati al consumo di pesce. Per aumentare l'apporto di Omega-3 senza mangiare pesce, si possono usare integratori, consumare semi di lino, noci, olio di semi di lino e alghe. Questi alimenti e supplementi forniscono acidi grassi polinsaturi che il corpo non produce da solo. La loro assunzione è collegata a benefici cognitivi e alla salute generale.

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Ma di cosa si tratta precisamente e perché sono così importanti per la salute? «Gli omega-3 sono acidi grassi polinsaturi definiti essenziali perché il nostro corpo non è in grado di produrli e possono essere assunti solo tramite l’alimentazione», spiega la dottoressa Chiara Boscaro, biologa e nutrizionista presso l’Istituto Clinico San Siro di Milano e gli Istituti Clinici Zucchi di Monza. «Si tratta di molecole importanti dal punto di vista della salute perché svolgono un ruolo prezioso per il buon funzionamento del nostro organismo». I benefici per la salute del cervello La corretta assunzione di Omega-3 attraverso la dieta assicura... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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