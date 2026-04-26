Un recente studio condotto presso una università negli Stati Uniti ha suscitato interesse tra i ricercatori, analizzando gli effetti degli omega-3 sul cervello. La ricerca si concentra sui potenziali rischi associati all’assunzione di integratori di olio di pesce, in particolare in relazione a traumi cerebrali. I risultati sembrano mettere in discussione alcune convinzioni diffuse sull’utilità di questi integratori, aprendo nuovi spunti di riflessione nel campo della neuroprotezione.

Pubblicata sulla rivista Cell Reports, la ricerca suggerisce che gli omega-3, spesso considerati benefici per la salute del cervello, potrebbero in alcuni casi interferire con i processi di guarigione dopo una lesione. Il lavoro è stato guidato dal neuroscienziato Onder Albayram, professore associato alla MUSC, insieme a un team internazionale di ricercatori. L’attenzione si è concentrata sui meccanismi di riparazione dei vasi sanguigni cerebrali dopo traumi lievi ma ripetuti, una condizione sempre più studiata per le sue possibili conseguenze a lungo termine. Gli acidi grassi omega-3, contenuti negli integratori di olio di pesce, sono oggi molto diffusi non solo in capsule, ma anche in alimenti e bevande.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Nuovo studio sugli omega-3: possibili rischi per il cervello

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