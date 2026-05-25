Terni presidio ‘Giù le mani dalla città e No alla Usl unica’ | Voci che stanno diventando preoccupanti certezze

Un presidio si è svolto davanti alla sede della Usl di via Bramante a Terni. I partecipanti hanno espresso opposizione alla fusione tra le due aziende sanitarie, affermando che le voci sulla possibile unificazione stanno diventando certezze. Questa manifestazione segue altre iniziative simili e mira a ribadire il dissenso nei confronti di eventuali cambiamenti organizzativi nel sistema sanitario locale.

Un nuovo presidio davanti alla Usl di via Bramante per dire no alla fusione delle due aziende sanitarie. I consiglieri regionali Enrico Melasecche (Lega), Laura Pernazza (Forza Italia), Eleonora Pace (Fratelli d’Italia), oltre a Michele Rossi in rappresentanza delle forze civiche dell’Umbria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Giù le mani dalla Flotilla”: il presidio diventa corteo | FOTOÈ aumentata l’attesa e la tensione dopo il sequestro della Global Sumud Flotilla, una nave coinvolta in un'operazione di solidarietà.

Terni, Enrico Melasecche su possibile Usl unica: “La città sta per essere scippata di servizi e depotenziata”A Terni, il sindaco ha espresso preoccupazione riguardo a una possibile riduzione dei servizi sanitari, affermando che la città rischia di essere...

Terni, fantoccio a testa in giù con il volto di Bandecchi. Voi di sinistra rimasti al fascismoUn fantoccio con il volto del sindaco di Terni Stefano Bandecchi e appeso a testa in giù è stato lasciato sabato sera davanti alla sede del Comune. È stato sequestrato dalla polizia che indaga anche ... repubblica.it

Bandecchi a testa in giù, il fantoccio appeso e la reazione del sindaco di Terni: Siete degli scemiTerni, 5 ottobre 2025 – Un fantoccio con il volto del sindaco di Terni Stefano Bandecchi e appeso a testa in giù è stato lasciato sabato sera davanti alla sede del Comune. È stato sequestrato dalla ... lanazione.it