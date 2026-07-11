Giornalismo in lutto è morto Francesco Latini

Venerdì 10 ottobre, il giornalista Francesco Latini è deceduto a 49 anni dopo una lunga malattia. Era stato redattore dell’emittente televisiva T9 e aveva lavorato anche nell’Associazione Stampa Romana.

ROMA – È venuto a mancare venerdì 10 ottobre, dopo una lunga malattia, il giornalista Francesco Latini. Aveva 49 anni. Per anni redattore dell’emittente televisiva T9 e impegnato in Associazione Stampa Romana. “La scomparsa dell’amico e collega Francesco Latini ci addolora profondamente. Con Francesco abbiamo condiviso anni di impegno negli organismi di categoria”, ricordano i componenti del coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit. “Nel 2014 accettò generosamente di candidarsi nelle nostre liste e al termine di un’indimenticabile campagna elettorale “corsara” venne eletto consigliere di Stampa Romana”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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